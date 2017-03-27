شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, على ضرورة التنسيق الفعال بشأن عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا لاسيما الرقة, وذلك بالتعاون مع النظام السوري.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله, خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو, "نحن مقتنعون أن الاهتمام يجب أن يتركز في سوريا على مكافحة الإرهاب وأن يتم التنسيق مع الحكومة السورية".

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ويشن مقاتلون أكراد, مدعومون من قبل التحالف الدولي, عمليات عسكرية في الرقة, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) , حيث استطاعوا استعادة عدة مناطق كانت خاضعة للتنظيم, فيما يشن النظامي وحليفته روسيا غارات جوية على معاقل لداعش في دير الزور وريف حلب, بالتزامن مع تقدم كبير حققه فصائل "درع الفرات", مدعومة من تركيا, في اطار حملة بدأتها مؤخرا في ريف حلب الشمالي للقضاء على التنظيم.

واستضافت واشنطن , الاربعاء الماضي, اجتماع لوزراء خارجية 68 دولة , للاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة (داعش)، في اجتماع هو الأول من نوعه للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً.

يشار إلى أن واشنطن تقود منذ 2014 تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، حيث يوجه التحالف ضربات جوية بشكل يومي بهدف تقويض سيطرة التنظيم, الا ان عدة مسؤولين في التحالف اشاروا الى تراجع التنظيم وتدني عدد مقاتليه بالإضافة لخسارته العديد من مناطق كانت واقعة تحت سيطرته.