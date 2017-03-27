دانت وزارة الخارجية الفرنسية, يوم الاثنين, استمرار خروقات وقف اطلاق النار بسوريا, داعية الدول الضامنة للضغط على النظام السوري لوضع "حد للانتهاكات وإقامة ممرات انسانية آمنة".

ونقلت وسائل اعلام عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي رومان نادال، في مؤتمر صحفي, اننا "قلقين من الأنباء عن ضربات جوية قد تكون أدت إلى مقتل 16 مدنيا في 25 آذار في حمورية في دمشق".

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وكان العشرات مابين قتيل وجريح سقطوا, يوم السبت, جراء قصف استهدف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق, في حادثة وصفتها مصادر معارضة "بالمجزرة".

كما دان نادال "أعمال العنف التي تقوم بها المنظمات الارهابية", مطالباَ روسيا وإيران، الضامنين لوقف الاعمال العدائية، بممارسة "ضغوط ضرورية على النظام لوضع حد حد لهذه الانتهاكات وإقامة ممرات انسانية آمنة من دون وضع عراقيل أمام مساعدة كل السكان المحتاجين".

وسبق ان دعت فرنسا الشهر الجاري ضامني الهدنة في سوريا خاصة روسيا وإيران إلى التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل في سوريا.

وياتي ذلك في ظل اجراء الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا, والتي انطلقت الخميس الماضي, بغية التوصل لحل ينهي الازمة السورية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي, بضمانة تركيا وروسيا, الا ان الهدنة شهدت خروقات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.