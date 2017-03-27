يلدريم: على أميركا وروسيا التوضيح إذا كانتا تريدان تقسيم الأراضي السورية الاخبار السياسية شارك

شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على "ضرورة توضيح الولايات المتحدة وروسيا فيما إذا كانتا تريدان تقسيم الأراضي السورية أو الحفاظ على وحدتها".









وأضاف يلدريم في مقابلة أجراها معه رؤساء تحرير قنوات تلفزيونية تركية في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة, ان "غض موسكو وواشنطن الطرف عن أنشطة تنظيم (ب ي د) الامتداد السوري لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية في سوريا، أمر يزعج تركيا".



واعربت تركيا مرارا عن انزعاجها من اعتماد واشنطن على المقاتلين الاكراد في قتال داعش.



وأكد ضرورة مشاركة كافة الطوائف العرقية السورية في المفاوضات السياسية حول تقرير مصير البلاد، وعدم إدراج المنظمات الإرهابية بتلك العملية، والحفاظ على وحدة التراب السوري، وعدم السماح لتفتيت ترابها.



وتدعم الولايات المتحدة الامريكية "قوات سورية الديمقراطية", والتي تعتبر المقاتلين الأكراد القوة الأساسية فيها, ضد داعش, فيما تطالب روسيا اشراك الاكراد بمحادثات جنيف لحل الازمة. سيريانيوز

2017-03-27 17:40:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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