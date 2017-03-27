قدم وفد النظام السوري الى جنيف, يوم الاثنين, ورقة حول الدخول إلى العملية الدستورية "بشكل صحيح"، وذلك خلال لقاء جمع الوفد مع رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا.

وذكرت وكالة (سانا) أن الوفد برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قدم خلال اللقاء مع رمزي في إطار مفاوضات جنيف 5، "ورقة مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية".

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وينتظر وفد النظام من رمزي أن يعرض هذه الوثيقة على الأطراف الأخرى لإقرارها.

وجاء ذلك عقب قيام المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بتزيع ورقة حول السلات الأربع، على الأطراف السورية خلال لقائه بهم ، لكن "الهيئة العليا للمفاوضات" رفضت استلامها.

وكان وفد منصة موسكو للمعارضة في جنيف قال يوم السبت، إنه سيقدم "حلولاً مفتاحية" لما تتضمنه السلات الأربع، كما قدم وفد النظام إلى جنيف، خلال جلسة محادثات مع المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لما كشفته مصادر مقربة من الأمم المتحدة.

يشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.