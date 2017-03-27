أبو الغيط ينتقد إدارة العرب للأزمة السورية وترحيلها "إلى الأطراف الدولية والإقليمية"

أوصت اللجنة الوزارية الرباعية العربية, يوم الاثنين، باعتماد خطة تحرك عربي بهدف "التصدي للتدخلات الايرانية" في المنطقة العربية، في وقت انتقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إدارة ملف الأزمة السورية وترحيلها "إلى الأطراف الدولية والإقليمية".

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية نشرته وكالات انباء، ان اللجنة الرباعية الوزارية العربية أعربت عن "قلقها البالغ" إزاء قيام إيران بممارسات تتضمن تأجيج طائفي ومذهبي" في الدول العربية، مطالبة "إيران بالكف عن ذلك".

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واعتمدت اللجنة توصية مجموعة من الخبراء، حول إقرار خطة تحرك عربي للتصدي لتدخلات إيران.

وفي سياق متصل, انتقد الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط, في كلمة له, عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب, ادارة الدول العربية لملف الأزمة السورية, وترحيلها "إلى الأطراف الدولية والإقليمية".

وأوضح ابو الغيط "لا يصح أن يبقى النظام العربي بعيدا عن التعامل مع أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وأعني بذلك الأزمة السورية.. لا يصح أن ترحّل هذه الأزمة الخطيرة إلى الأطراف الدولية والاقليمية التي يديرونها كيف شاءوا ويتحكمون بخيوطها وفق مصالحهم."

ودعا او الغيط الدول العربية الى"التدخل الناجع من أجل إيقاف "نزيف الدم في سوريا"، وبما يحفظ وحدتها وتكاملها الإقليمي.

وعقدت اللجنة الرباعية , المؤلفة من البحرين ومصر والسعودية والامارات برئاسة الأخيرة, و بحضور أبو الغيط امين عام الجامعة العربية، اجتماعا في البحر الميت بالاردن, وتم مناقشة تطورات الأزمة مع ايران، ومسار العلاقات العربية معها.

ومن المقرر أن يستمع وزراء الخارجية العرب، إلى المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا إلى إحاطة منه حول محادثات جنيف واستانا.

وسيصار إلى رفع قرارات المجلس وتوصياته إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة المقرر انعقاده الأربعاء.