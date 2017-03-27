أكدت إسرائيل، يوم الاثنين، إنها لا تريد التصعيد مع سوريا، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بـ"الخطوط الحمراء" إزاء توريد سلاح لـ"حزب الله" اللبناني عبر الأراضي السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، قوله أن إسرائيل لا تتدخل في الأزمة السورية، ولم تتدخل فيها، إلا أنها وضعت بعض "الخطوط الحمراء"، فيما يخص توريدات أسلحة إلى "حزب الله" عن طريق سوريا، وأي إطلاق نار أو هجمات من أراضيها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الأسبوع الماضي، إنه أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما الأخيرة، إن بلاده ستواصل استهداف قوافل أسلحة "حزب الله" اللبناني في سوريا.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن روسيا على علم بهذه "الخطوط الحمراء"، مشيدا بعمل آلية إسرائيلية-روسية خاصة بتنسيق الأعمال بين الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية الموجودة في سوريا، والحيلولة دون وقوع حالات طارئة محتملة بينهما هناك.

وكانت هددت إسرائيل, مؤخراً, بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية, في حال استمر الجيش النظامي بالتصدي لطائراتها, مجددة نفيها التدخل في الحرب الأهلية بسوريا , لكنها شددت على "أمن إسرائيل اولاَ".

سيريانيوز