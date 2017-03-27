قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الاثنين، إن خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر في حمص، مستمر في اطار تنفيذ اتفاق مصالحة بالحي.

وبينت الوكالة انه خرج 290 مسلحاً مع عائلاتهم منذ صباح اليوم، والعملية مستمرة حتى إتمام خروج الدفعة الثانية بشكل كامل والتي من المقرر أن تضم نحو 1500 من المسلحين وعائلاتهم باتجاه الريف الشمالي.

وكان محافظ حمص طلال برازي قال يوم الأحد ان خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر مع ذويهم, سيتم يوم الاثنين, بإشراف ممثلين عن روسيا والهلال الأحمر السوري، وغياب الأمم المتحدة, وذلك بعد تأجيل العملية والتي كانت مقررة السبت.

ويمتد البرنامج المحدد لخروج المسلحين لمدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة، بعد اخراج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم (15) لعام 2016.

وخرج في الـ 18من الشهر الجاري 423 من المسلحين الذين رفضوا اتفاق المصالحة مع 1056 شخصا من عائلاتهم، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للجيش النظامي على الحي.

وتحدثت مصادر معارضة بأن النظام ينتهج, من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في حي الوعر, لكن محافظ حمص طلال البرازي نفى ذلك, مؤكداَ بقاء أكثر من 40 ألف نسمة بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق لاتفاق المصالحة مع عائلاتهم.

سيريانيوز