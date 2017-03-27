نفت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنباء تحدثت عن إسقاط مروحية تابعة للجيش الروسي في ريف اللاذقية بسوريا.

وقال مركز المصالحة الروسي في قاعدة "حميميم" ان " كافة الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية والمنتشرة في أرجاء الجمهورية العربية السورية، موجودة في المطارات أو تقوم بتنفيذ مهامها. والأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام التابعة للإرهابيين حول إسقاط مروحية روسية، عارية عن الصحة تماما".

ويأتي النفي الروسي، عقب إعلان حركة "أحرار الشام" عن نجاحها في إسقاط مروحية عسكرية قرب قرية سلمى بريف اللاذقية، إثر استهدافها بالمضادات.

ومن جانبها رجحت مصادر المعارضة أن تكون المروحية تابعة للجيش الروسي، فيما اعتبرت مصادر أخرى أنها من سلاح الجو في الجيش النظامي.

وتم في الرابع من اذار الجاري اسقاط طائرة حربية للجيش النظامي من قبل المعارضة في ريف ادلب الشمالي.

و قامت حركة "احرار الشام", في آب الماضي، بإسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش النظامي على جبهات كيسين في ريف حمص.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز