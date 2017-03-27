أكدت قوات "سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، إنها باتت تتلقى دعما كافيا في حربها ضد الإرهاب منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا.

ونقلت وسائل إعلام عن الناطق الرسمي باسم قوات "سوريا الديمقراطية" طلال علي سلو التي تضم فصائل كردية وعربية وتركمانية وسريانية، قوله "مع دونالد ترامب، أصبح كل شيء أحسن، أخيرا بتنا نتلقى الدعم اللازم في حربنا ضد الإرهاب".

وأوضح سلو أن "مدينة الطبقة تمثل خط دفاع غربي الرقة بالنسبة لمسلحي (داعش)"، موضحا أنه بعدما تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على المدينة (الطبقة) ستكون الطريق إلى الرقة مفتوحة.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت مساء الأحد 26 آذار، سيطرتها الكاملة على مطار الطبقة العسكري، وطرد مسلحي "داعش" منه.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية, مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد "داعش".

سيريانيوز