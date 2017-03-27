أفادت وكالة (سبوتنيك)، يوم الأحد، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، وزع ورقة حول السلات الأربع، على الأطراف السورية خلال لقائه بهم يوم، لكن "الهيئة العليا للمفاوضات" رفضت استلامها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في المعارضة السورية لم تكشف هويته قوله، ان، "الهيئة العليا للمفاوضات" رفضت استلام الورقة.

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ولم يذكر المصدر موقف الوفود الأخرى في جنيف إزاء ورقة دي ميستورا.

وبحسب الوثيقة التي وزعها دي ميستورا وحصلت "سبوتنيك" على الترجمة غير الرسمية لها، فإنها تتضمن تفاصيل المناقشة العملية للسلات الأربع (هيئة الحكم الانتقالية، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، والتي تتطلب من الأطراف إبداء رأيهم على النقاط المطروحة فيها.

وأضافت الوكالة من أهم الأسئلة التي طرحتها الورقة للنقاش، في سلة الحكم، هي مهام ترتيبات الحكم، ومؤسسات تتعلق بترتيبات الحكم، وإصلاح المؤسسات وآليات التطبيق.

وفي سلة الدستور تتضمن الورقة أسئلة عن الحوار الوطني والاستشارات العامة، وهيئة كتابة الدستور، أما بخصوص الانتخابات، فتناقش الورقة إدارة العملية الانتخابية وإشراف الأمم المتحدة، وحول مشاركة السوريين في الخارج، وفقاً للوكالة.

وتابعت الوكالة، ان الورقة تطرح أسئلة حول قدرات الدولة على محاربة الإرهاب والمساعدة الدولية، حقوق الإنسان، مسائل الحكم المتعلقة بالأمن ووجود القوات الأجنبية، وإجراءات بناء الثقة.

وكان وفد منصة موسكو للمعارضة في جنيف قال يوم السبت، إنه سيقدم "حلولاً مفتاحية" لما تتضمنه السلات الأربع، كما قدم وفد النظام إلى جنيف، خلال جلسة محادثات مع المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لما كشفته مصادر مقربة من الأمم المتحدة.

يشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.

سيريانيوز