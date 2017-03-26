قاد المهاجم المخضرم جرماين ديفو منتخب إنكلترا إلى الفوز على ليتوانيا 2-صفر بافتتاحه التسجيل في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد على ملعب ويمبلي في لندن ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

وكان ديفو البالغ من العمر 34 عاماً يخوض أولى مبارياته في صفوف المنتخب منذ تشرين الثاني عام 2013 ونجح في افتتاح التسجيل في منتصف الشوط الأول بعد ان تابع كرة داخل الشباك من كرة عرضية لرحيم ستيرلينغ في الدقيقة 21 رافعاً رصيده الى 20 هدفا في 56 مباراة.



وسنحت فرصة لليتوانيا في إدراك التعادل عندما كسر المهاجم الليتواني نيريجيوس فاسكيس مصيدة التسلل وانفرد بالحارس جو هارت الذي حمل شارة القائد خلال هذه المباراة وأرسل الكرة من فوق لكن المدافع جون ستونز أنقذ الموقف في اللحظة الاخيرة.



وعلى الرغم من الضغط الذي مارسه المنتخب الإنكليزي في الشوط الثاني لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني إلا بعد نزول الاحتياطيين جيمي فاردي وماركوس راشفورد اللذين حركا الجبهة الهجومية ونجح الأول في تعزيز تقدم فريقه بعد تمريرة رائعة من ادم لالانا ليتابعها داخل الشباك في الدقيقة 66 رافعاً رصيده الى 6 أهداف في 16 مباراة دولية.



يذكر أن المنتخب الإنكليزي هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن في مختلف المجموعات في التصفيات الأوروبية. كما أن مباراة اليوم كانت الأولى للمدرب الجديد غاريث ساوثغيت على أرض فريقه علماً بأنه خسر ودياً أمام ألمانيا الأربعاء الماضي صفر-1.



ورفعت انكلترا رصيدها في صدارة المجموعة السادسة الى 13 نقطة من 5 مباريات لتتقدم على سلوفينيا بفارق 5 نقاط والأخيرة تحل ضيفة على اسكتلندا.