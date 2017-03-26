إستهل فريق فيراري الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بشكل واعد، وذلك بعد فوز سائقه الألماني سيباستيان فيتل بجائزة أستراليا الكبرى التي أقيمت الأحد على حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

وتفوق فيتل الذي وضع حدا لصيام دام طيلة 27 سباقا وتحديدا منذ فوزه في سباق سنغافورة في 2015، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي كان أول المنطلقين لكنه خسر مركزه خلال التوقف من أجل إستبدال الإطارات.



وحقق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي خلف الألماني نيكو روزبرغ في مرسيدس، بداية واعدة جدا مع أبطال العالم بإحتلاله المركز الثالث أمام سائق فيراري الثاني الفنلندي كيمي رايكونن الذي كان آخر سائق يهدي الفريق الإيطالي الفوز بجائزة أستراليا وذلك عام 2007 حين توج "الرجل الجليدي" باللقب العالمي.



ومن المؤكد أن الفوز الرابع فقط لفيتل خلف مقود فيراري والثالث والأربعون في مسيرته، له تأثيره الإيجابي على بطولة الفئة الأولى التي عانت من الملل الذي فرضه فريق مرسيدس بعد سيطرته على المواسم الثلاثة السابقة بفضل هاميلتون (2014 و2015) وروزبرغ الذي قرر الاعتزال بعد أيام معدودة على تتويجه بطلا للموسم الماضي.



ولعب الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) الذي حل رابعا، دورا مفصليا في فوز فيتل بحجزه هاميلتون خلفه بعد توقف البريطاني لإستبدال إطاراته، ما سمح لسائق فيراري بتقليص الهوة بينهما ثم الخروج أمام سائق مرسيدس بعدما توقف بدوره في اللفة 24 (من أصل 57).



وجاء ترتيب العشرة الأوائل على النحو التالي:



1- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:24.11.670 ساعة



2- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بفارق 9.975 ثانية



3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) بفارق 11.250 ث



4- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) بفارق 22.393 ث



5- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) بفارق 28.827 ث



6- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) بفارق 1:23.386 دقيقة



7- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس انديا) بفارق لفة



8- الإسباني كارلوس ساينز جونيور (تورو روسو) بفارق لفة



9- الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) بفارق لفة



10- الفرنسي استيبان اوكون (تورو روسو) بفارق لفة