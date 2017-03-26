قالت وسائل إعلام كويتية، يوم الأحد، إن محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس 3 سوريين يعملون أئمة مساجد 5 سنوات مع تغريمهم 14 ألف دولار بتهمة جمع تبرعات لصالح تنظيم "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا).

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي محمد الجبري، قوله في رده على سؤال لأحد النواب في البرلمان، " عدم السماح للأئمة بإقامة أي ندوات في المساجد، وأن المصرح بإقامته فقط النشاط الثقافي والشرعي، وفق الخطة الثقافية المعتمدة لإدارة المساجد".

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ولفت الجبري إلى أن كل الخطب في المساجد يتم تسجيلها وتفريغها، فإذا وجدت مخالفة شرعية أو مخالفة لبنود "ميثاق المسجد"، تتم إحالة المخالف إلى لجنة شؤون الوظائف الدينية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

يشار الى أن السلطات الكويتية أحالت 24 إماما، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى لجنة شؤون الوظائف الدينية للتحقيق معهم لمخالفتهم "ميثاق المسجد"..

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