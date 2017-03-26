أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد، أنها سيطرت بالكامل على مطار الطبقة العسكري الذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعلنت القوات في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه تمت السيطرة على كامل المطار العسكري.

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وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نقلت في وقت سابق يوم الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو، قوله أن هذه القوات دخلت مطار الطبقة العسكري والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

وتابع سلو إن القوات سيطرت على "أكثر من خمسين في المئة من مطار الطبقة العسكري"، لافتا إلى أن "المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه".

وتوقع سلو ان "تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت كذلك على بلدة الكرامة شرق الرقة، وقرية العجيل جنوب مطار الطبقة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من الوصول منذ يومين إلى سد الطبقة الاستراتيجي في ريف الرقة الغربي, بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وتقع الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الرقة، ووقعت في عام 2014 تحت سيطرة التنظيم المتشدد الذي استولى كذلك على سد الطبقة، المعروف أيضا بسد الفرات، والقاعدة الجوية القريبة منه.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية, مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد "داعش".

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