أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، إصابة أربعة أشخاص على الأقل، بجروح بعد أن صدمتهم سيارة أثناء سباق للدراجات في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت وسائل اعلام، أن السيارة اقتحمت منطقة السباق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتسابقين وأحد المنظمين.

وأوضحت الشرطة أن مسؤول التنظيم وأحد الدراجين الثلاثة حالتهم مستقرة، فيما بدت إصابات المتسابقين الآخرين خطيرة، في حين لم يدل المسؤولون بمزيد من التفاصيل عن سبب الحادث.

وفي حادثة مشابهة، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين في كانون الاول الماضي، إثر عملية دهس استهدفت متسوقين في العاصمة الألمانية برلين. تلاها إصابة ثلاثة أشخاص شباط الماضي، عندما دهس شخص يقود سيارة مجموعة من المارة في مدينة هايدلبرغ الألمانية.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات اسفرت عن سقوط ضحايا.



