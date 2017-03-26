كشف وزير التربية هزوان الوز يوم الأحد، عن مشروع قرار جديد سيتم من خلاله اعتماد 10% من حصيلة الطالب نهاية العام لكل من الصف السابع والثامن مع الفصل الأول من التاسع على أن يكون امتحان شهادة التعليم الأساسي 70% اعتباراً من العام القادم للصف السابع.

وأوضح الوزير الوز، حسب صحيفة (البعث) الرسمية، أنه سيتم احتساب الدرجة النهائية لشهادة التعليم الأساسي بعد إضافة 10% من الدرجة النهائية للصف السابع و10% للصف الثامن و10% لامتحان الفصل الأول مع 70% للامتحان الأخير، مع الأخذ بالاعتبار أن الطالب لا يعد ناجحاً في شهادة التعليم الأساسي ما لم يحصل على الحد الأدنى في مواد الامتحان الأخير حتى وإن تجاوز درجات النجاح في الصفوف الانتقالية.

وأشار الوزير إلى أن مفتاح تطوير المنهاج يكمن في تطوير أساليب التقويم ووسائله، لاسيما أنها ستضيع سدى في ظل التركيز على الاختبارات التحصيلية "التحريرية" حيث لابد من إشراك الأنشطة الصفية واللاصفية في حصيلة الطالب.

يذكر أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت العام الماضي، 70.20% حيث بلغ عدد المتقدمين 237625 متقدما نجح منهم 169180 تلميذا وتلميذة.