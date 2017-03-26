سيريانيوز :: الحكومة تعدل شروط تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة

وتناولت التعديلات التي تضمنها القرار الجديد, بحسب صحف محلية, شروط تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الفئة الخامسة، حيث اشترطت أن يكون التعيين بموجب عقود سنوية بناءً على موافقة الوزير المختص.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

كما اشترط التعيين في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئات، وفي وظيفة الفئة الرابعة أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة ومؤهلاً تأهيلياً علمياً من أحد المعاهد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المعاهد التابعة للجهات العامة الأخرى المرخصة أصولاً.

وبموجب القرار، تشكل في كل محافظة لجنة فرعية بقرار من المحافظ مؤلفة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً، وممثلين عن مديرية الصحة، والمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة، وعن الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها كأعضاء، وتكلف هذه اللجنة بتحديد مدى ملاءمة الشخص ذي الإعاقة للعمل الذي سيعين فيه.

وعرّف القرار في مادته الأولى الشخص ذا الإعاقة في مجال تطبيق أحكام الفقرة "ثانياً" من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بأنه كل شخص يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً، وتقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.

وتلتزم الجهات العامة, وفق المادة الرابعة, بتعيين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن نسبة لا تتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها، وبذلك يلغى العمل بالقرار رقم /1/م.و/ الصادر بتاريخ 18/1/2015.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اصدرت مؤخرا قرارا جديدا لتعيين المعوقين في الجهات العامة يقضي بإضافة شرط لتعيينهم وهي أن يكون المعوق حاصلا على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة, بالإضافة إلى شهادة علمية.

وينص القرار رقم 8 لعام 2006 على انه يمكن تعيين المعوق في الجهات العامة في الدولة اذا كان مؤهلا علميا (حاصل على شهادة التعليم الاساسي وما فوق) او مؤهلا عمليا أي حاصل على شهادة تأهيل مهني.

سيريانيوز

2017-03-26 12:34:45