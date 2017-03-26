كشف محافظ حمص طلال البرازي, يوم الأحد, أن خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر مع ذويهم, سيتم غدا الاثنين, بإشراف ممثلين عن روسيا والهلال الأحمر السوري، وغياب الأمم المتحدة.

واوضح البرازي, في تصريح لوكالات أنباء روسية, انه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق حي الوعر, حيث خرج أكثر من 500 مسلح خلال فترة سنة ونصف، لكن الاتفاق تعثر منذ ثلاثة أشهر بسبب تعنت بعض الفصائل المسلحة وخاصة جبهة النصرة".

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واشار البرازي الى انه تم التوصل منذ حوالي اسبوعين, بالتعاون مع الروس, لاتفاق على إعادة تنفيذ بنود الاتفاق،وخرج حينها 423 من المسلحين إلى جرابلس بريف حلب، ومعهم أسرهم والدفعة التالية ستخرج الاثنين".

وتم تأجيل عملية خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر بحمص,و الذي كان مقرراَ امس, بسبب "المعارك شمال حماة و خطورة الطريق", فيما اعلن محافظ حمص طلال البرازي ان العملية ستتواصل خلال اليومين المقبلين.

وأعتبر البرازي أن "لدى المسلحين خيارين، الأول هو المغادرة، والثاني البقاء في حي الوعر بعد إلقاء أسلحتهم والاستفادة من العفو الرئاسي", مشيراَ الى ان "أكثر من 500 مسلح استسلموا الأسبوع الماضي وطلبوا من السلطات البقاء في المنطقة كمدنيين عزّل".

و تم منذ ايام خروج الدفعة الأولى من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

و تحدثت مصادر معارضة بأن النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في حي الوعر, لكن محافظ حمص طلال البرازي نفى ذلك, مؤكداَ بقاء أكثر من 40 ألف نسمة بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق لاتفاق المصالحة مع عائلاتهم.