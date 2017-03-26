اعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من قبل التحالف الدولي, يوم الاحد, استعادة سيطرتها على بلدة الكرامة شرق الرقة, من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن دجوار خبات وهو قائد ميداني لقوات "سوريا الديمقراطية" إنه" يتوقع بدء الهجوم على الرقة في أوائل نيسان ".

من جهة اخرى, اشارت القوات عبر صفحتها على موقع "فيسبوك", الى توجه مقاتليها الى المشيرفة غربي الطبقة.

وجاء ذلك بعد يوم على اعلان مسؤولين كرديين أن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, يساعد في تدريب قوة للشرطة لتسليمها الأمور الأمنية في مدينة الرقة, بعد استعادتها من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش).

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من الوصول منذ يومين إلى سد الطبقة الاستراتيجي في ريف الرقة الغربي, بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وكان التحالف الدولي نفذ ليل الثلاثاء، إنزالا جويا لمقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" على بعد نحو 15 كيلومترا من السد في مدينة الطبقة، وأقامت القوات قاعدة هناك للتقدم منها نحو منطقة الطبقة.

وأعلنت وحدات "حماية الشعب الكردي"، وهي جزء أساسي من قوات سوريا الديمقراطية، ، الأسبوع الماضي، ان الهجوم النهائي على الرقة سيبدأ في أوائل نيسان المقبل, فيما اشار وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، الى ان المعركة لتحرير مدينة الرقة ستبدأ "خلال أيام".

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية, مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد "داعش".