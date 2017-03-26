أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح, فجر اليوم الأحد, إثر إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية "سي. ان. ان." عن الرقيب اريك فرانز، من شرطة سينسيناتي قوله إ ن "الأمن لم يلقي القبض على أي مشتبه به للآن، ويقوم حاليا باستجواب شهود عيان في المنطقة.

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وبينت الشرطة أن "إطلاق النار تم في نادي كاميو الليلي، في الوقت الذي توجهت فرق الأمن والانقاذ إلى الموقع"، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

وجاء ذلك عقب ثلاث أيام على مقتل أربعة أشخاص في سلسلة اشتباكات مسلحة وقعت في ثلاث مناطق بولاية ويسكونسن الأمريكية شمالي البلاد, شملت اطلاق النار في بنك ومكتب للمحاماة.

وتعرضت الولايات المتحدة الامريكية لهجمات إرهابية عدة كان آخرها مقتل 5 أشخاص وجرح 8 آخرين في إطلاق نار وقع بولاية فلوريدا الأمريكية, كانون الثاني الماضي.

وكان العام الماضي شهد حادث اطلاق النار , هو الأكثر دموية في التاريخ الامريكي المعاصر, حيث قتل رجل متأثر بأفكار تنظيم "داعش" 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا.