واصل الجيش النظامي تقدمه بريف حلب الشرقي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدة قرى فيها, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما أمن خروج 5 آلاف مدني من مناطق انتشار التنظيم.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن "وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها في الريف الشرقي لمدينة حلب واعادت الأمن والاستقرار لقرى أم المرى وشريمة وجناة سلامة وحاد حوش والقصير وخرائج دهام بعد معارك عنيفة مع “داعش” .

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ولفتت الوكالة إلى أن "عناصر الهندسة قاموا بتمشيط القرى وتفكيك العبوات الناسفة والألغام تمهيدا لعودة الأهالي الذين هجرهم مسلحو تنظيم “داعش” إلى منازلهم".

واشارت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش بالتوازي مع عملياتها العسكرية تمكنت من تأمين خروج أكثر من 5000 مواطن من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” في عمق ريف حلب الشرقي عبر ممر آمن وصولا إلى القرى الآمنة".

وجاء ذلك عقب ساعات على استعادة الجيش النظامي السيطرة على بلدة دير حافر شرق حلب ابرز معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.