اسبانيا وايطاليا تواصلان الانتصارات بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حقق المنتخبان الاسباني والايطالي فوزهما الرابع ليواصلا بالتالي تصدرهما للمجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ورفعت إسبانيا رصيدها الى 13 نقطة من أصل 15 ممكنة.



وتغلب منتخب إيطاليا على ضيفه الألباني 2-صفر الجمعة في باليرمو، وسجل دانييلي دي روسي (12 من ركلة جزاء) وتشيرو ايموبيلي (71) هدفي المباراة.



ورفعت ايطاليا رصيدها إلى 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، فيما تجمد رصيد ألبانيا عند 6 نقاط بعد تلقيها هزيمتها الثالثة.



وخسر منتخب لشتشتاين أمام ضيفه المقدوني صفر-3. وسجل بوبان نيكولوف (43) وايليا نيستوروسكي (68 و73) أهداف المباراة.



وهذا الفوز الأول لمقدونيا التي خسرت مبارياتها الأربع الأولى، فيما منيت لشتنشتاين بهزيمتها الخامسة على التوالي. سيريانيوز 2017-03-25 23:55:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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