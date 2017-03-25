كشفت مصادر مقربة من الامم المتحدة يوم السبت، أن الوفد السوري إلى جنيف، قدم خلال جلسة المحادثات اليوم مع المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ورقة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن رئيس الوفد السوري بشار الجعفري قال خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة محادثات مع دي ميستورا، إن جدول الأعمال يتضمن أربع سلات يتم التعامل معها بالتوازي بمعنى أنها متساوية القيمة ويمكننا أن نبدأ بشكل عملي بأي سلة من السلات الأربع، مضيفاً إن التطورات التي تحدث على الأرض تستدعي أو استدعت أن نبدأ غدا بسلة مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن المبعوث الخاص أبدى تفهما لوجهة النظر هذه ووافقنا الرأي أنه يجب أن نبدأ بمناقشة سلة مكافحة الارهاب.

وكان وفد النظام برئاسة الجعفري عقد يوم الجمعة، جلسة محادثات أولى في إطار جنيف5، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، وأشار الجعفري إلى إنه تم خلال اللقاء، التركيز على ملف مكافحة الإرهاب.

يشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.