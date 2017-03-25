قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) بجنيف، نصر الحريري، إن العمليات العسكرية في دمشق وحماة ينفذها "الجيش الحر" وليست فصائل تابعة لـ "القاعدة".

وقال الحريري, في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، إن" أعضاء الوفد بحثوا مع الموفد الاممي، العديد من النقاط المتعلقة بالانتقال السياسي، بداية من هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة".

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من اتهام رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري ، عقب لقائه بدي ميستورا، أطرافاً شاركت في مشاورات استانا بالمشاركة في الهجوم الأخير شرق دمشق وحماة.

واضاف الحريري أن "دي ميستورا رحب بمستوى التفصيل الذي توصلنا إليه في مناقشة الانتقال السياسي"، مشيرا الى انه "لم نجد حتّى الآن أي شريك جدي لمحاربة الإرهاب".

وكان نصر الحريري، اكد في اجتماع سابق مع ديمستورا يوم الجمعة إن الوفد أجرى مناقشات مثمرة حول الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وأن المعارضة لا تزال ملتزمة بالانتقال السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ويشار الى أنه تم الاتفاق في نهاية الجولة السابقة من مفاوضات جنيف على جدول أعمال من 4 سلات وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".