أعلن وفد منصة موسكو للمعارضة السورية يوم السبت، استعداده لبحث "السلات الأربع"، التي يناقشها مؤتمر جنيف 5 في آن واحد، خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن عضو وفد منصة موسكو مهند دليقان، قوله إن الوفد سيقدم للمبعوث الأممي مقترحا عمليا يتضمن "حلولا مفتاحية" لما تتضمنه السلات الأربع، أي، هيئة الحكم الانتقالي، والانتخابات، ووضع دستور جديد لسوريا، والإرهاب. وذلك مع التركيز على موضوع وضع دستور، بحسب دليقا

وأضاف "نرغب في مناقشتها (السلات الأربع) كسلة واحدة" لسببين، أحدهما، إظهار الرغبة الحقيقة والإرادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. أما السبب الثاني، فهو ضرورة الحد من الكارثة الإنسانية في سوريا.

وتم الاتفاق في نهاية الجولة السابقة من مفاوضات جنيف على جدول أعمال من 4 سلات وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".

يشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.