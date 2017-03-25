علقت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، على تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، حول اقتراب معركة تحرير الرقة، بأنها بعيدة عن الوضع الحقيقي على الأرض، مضيفة أن "تحرير الرقة لن يكون نزهة سهلة للتحالف الدولي".

وأوضح بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف انه "من الواضح لكل خبير عسكري أن تحرير الرقة لن يكون نزهة سهلة للتحالف الدولي"، منوهاً أن "النتيجة الحقيقية لهذه العملية العسكرية ومواعيد انتهائها ستتوقف بشكل مباشر على مدى فهم الضرورة والاستعداد لتنسيق الخطوات مع جميع القوى التي تحارب الإرهاب الدولي في سوريا".

وتابع قائلا إن "تفاؤل وزير الدفاع الفرنسي، الذي أعلن يوم الجمعة عن إكتمال محاصرة الرقة، فإنه نابع عن مصادر وطنية خاصة للإلهام لا علاقة لها بالواقع والوضع على الأرض".

وأضاف "وحتى المتابعين المتفائلين بشكل أكبر باتوا يتخلون في الوقت الراهن عن الاعتقاد بأن التحرير الكامل للموصل من تنظيم داعش أمر ممكن خلال السنة الجارية".

وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن في تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة، أن عملية تحرير الرقة من قبضة مسلحي تنظيم "داعش"، من المتوقع أن تنطلق في الأيام القريبة.

واعتبر لو دريان أنه " يمكن القول الآن إن الرقة محاصرة ومعركتها ستبدأ خلال أقرب الأيام".

وتاتي تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بعد يوم على تصريحات للمتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية، إنه من المرجح أن تشن القوات مدعومة من واشنطن هجوماً يوم الجمعة على 3 أهداف استراتيجية يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) غرب مدينة الرقة.

ويعتمد التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" على قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها القوة الرئيسة لتحرير الرقة من أيدي التنظيم.

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".