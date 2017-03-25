تم تأجيل عملية خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر بحمص,و الذي كان مقرراَ اليوم, بسبب "المعارك شمال حماة و خطورة الطريق".

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه تم تاجيل خروج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر , بسبب صعوبات متعلقة بتأمين الطريق الذي ستسلكه القوافل باتجاه الشمال جراء استمرار المعارك في ريف حماه الشمالي.

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واشارت المصادر الى ان العملية ستنفذ خلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة .

من جهتها, اعلنت مصادر معارضة ان تأجيل إخراج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر بحمص إلى مدينة إدلب جاء بسبب معارك ريف حماه.

وتحدثت بعض المصادر ان لجنة التفاوض المكونة من اللجنة المدنية ووجهاء من حي الوعر بحمص والمكلفة بالتفاوض مع النظام السوري وحليفته روسيا قررت تأجيلَ خروج الدفعة الثانية من المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب.

وجاء قرار التأجيل بسبب "عدم أمان وجهوزية الطريق المؤدي من حمص إلى إدلب", بحسب المصادر.

و تم منذ ايام خروج الدفعة الأولى من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

وبلغ عدد المسلحين الخارجين 423 مسلحاً على حين بلغ عدد أفراد عائلاتهم الخارجين معهم 1056 شخصاً وكانت وجهتهم إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

و تحدثت مصادر معارضة بأن النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في حي الوعر, لكن محافظ حمص طلال البرازي نفى ذلك, مؤكداَ بقاء أكثر من 40 ألف نسمة بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق لاتفاق المصالحة مع عائلاتهم.