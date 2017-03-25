سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الانفجار وقع قرب الكراج غرب مشفى الأطفال في مدينة اعزاز بريف حلب, مما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ونشرت المصادر عدة صور من مكان التفجير الذي استهدف المدينة.

ولم تتبنى أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن وقوع التفجير.

وتعرضت المدينة لسلسلة انفجارات في الاونة الاخيرة, اخرها التفجير الذي استهدف مقراَ لـ "لجبهة الشامية" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجبهة من بينهم مدنيين.

يشار الى ان التفجيرات التي وقعت في اعزاز, غالبا ماتبناها تنظيم "داعش", حيث استهدفت اماكن ومقرات للمعارضة المسلحة ومناطق مدنية ، خلفت العشرات من الضحايا.

سيريانيوز