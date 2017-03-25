عاد التوتر إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان, حيث شهد صباح اليوم اطلاق نار, اسفر عن اصابة شخص بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان "فلسطينياَ أصيب من ال السعدي في اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة الملعب الأحمر داخل المخيم".

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واشارت الوكالة الى ان الوضع الامني في المخيم متوترا جراء الاشكالات المتنقلة التي حصلت في اليومين الماضيين والتي ادت الى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى".

وبدت الحركة في الشارع الفوقاني مشلولة كليا خشية تجدد "عمليات القنص" فجأة , فيما أغلقت المحال التجارية ابوابها, وفقا للوكالة.

وكان المخيم عاش ليلا متوترا سجل فيه القاء قنبلة يدوية عند مفترق سوق الخضار أعقبها اطلاق نار.

وشهد المخيم اواخر الشهر الماضي توترات امنية, من اشتباكات بين فصائل فلسطينية اسلامية، وعناصر تابعة لحركة "فتح" واطلاق نار وإلقاء قنابل وصواريخ تسببت بسقوط عدد من القتلى والجرحى و نزوح لبعض العائلات وإغلاق الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية والمتوسطة.

ويشهد المخيم بشكل دائم استنفار امني , على خلفية معارك وقعت بين مجموعات مسلحة , مستخدمة فيها رشاشات وقذائف صاروخية, ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، ويشهد صراعات بين الفصائل عادة ما تتطور إلى أعمال عنف دامية بين الحين والآخر.