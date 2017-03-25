سقط العشرات مابين قتيل وجريح, يوم السبت, جراء قصف استهدف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفاَ جوياَ طال بلدة حمورية بريف دمشق, مما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم عناصر من الدفاع المدني .

واوضحت المصادر ان "مجزرة مروعة" نفذتها الطائرات الحربية في حمورية راح ضحيتها العشرات ً جلهم من الأطفال ونساء .

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واشارت الى إصابة عدد من متطوعين من الدفاع المدني جراء استهدافهم من قبل الطيران الحربي أثناء عملهم في رفع الانقاض وفتح الطرق العامة.

من جهتها, اعلنت مصادر مؤيدة ان سلاح الجو الحربي استهدف مواقع "فيلق الرحمن" في حمورية بضربتين جويتين.

وتتعرض العديد من المناطق في الغوطة الشرقية لتصعيد في عمليات القصف بشكل يومي, وسط اشتعال حدة المعارك بيين مسلحي المعارضة والجيش النظامي.

وكان اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل اليه في الغوطة الشرقية لدمشق، دخل حيز التنفيذ في السادس من آذار واستمر حتى العشرين منه، الا ان الاتفاق شهد خروقات.

يشار إلى أن هدنة شاملة دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، تم التوصل اليها برعاية روسية تركية، واستثنت تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وسط خروقات وتبادل اتهامات بين النظام والمعارضة بارتكاب انتهاكات لها.