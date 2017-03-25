واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على بلدة كوكب, بعد معارك مع فصائل مسلحة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان غارات مكثفة شنتها الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام على بلدات اللطامنة وصوران وطيبة الامام ومورك بريف حماه الشمالي.

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واشارت المصادر الى تجدد المعارك بين مسلحي المعارضة والجيش النظامي على جبهة قمحانة.

من جهتها, نقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت اليوم الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بريف حماة الشمالي.

واشار المصدر الى ان "الجيش يواصل عملياته العسكرية على أكثر من اتجاه بريف حماة الشمالي".

فيما تحدثت مصادر مؤيدة ان الطيران المروحي كثف من طلعاته باتجاه مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في ريف حماه الشمالي طيبة الإمام _ حلفايا _ اللطامنة _ معركبة _ كفر نبودة .

وجاءت العمليات العسكرية للنظامي ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة منذ ايام, والتي تمكنت من خلالها من توسيع نطاق سيطرتها في عدة مناطق .