تمكن الجيش النظامي, مساء الجمعة, من استعادة السيطرة على بلدة دير حافر شرق حلب ابرز معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش شن هجوماً على مواقع “داعش” في دير حافر من أكثر من محور بعد فرض سيطرته على ريفي المدينة الجنوبي والشرقي ومعظم الريف الشمالي.

واشارت المصادر الى وقوع أكثر من 50 قتيل من تنظيم "داعش" في بلدة دير حافر و 80 جريح خلال سيطرة الجيش على البلدة.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن انسحاب "داعش" من بلدة دير حافر.

وكان الجيش النظامي سيطر قبل 3 ايام على عدسة خليلية على الأوتستراد الدولي نحو الرقة شرق دير حافر قبل أن يسيطر على بلدات عاكولة وتلتها الإستراتيجية وعلى لالا محمد ثم الأحمدية وتل السوس والكبارية شمال المدينة مطبقاً الحصار عليها من جميع الجهات.

وبسيطرة الجيش النظامي على دير حافر يكون قد وصل إلى طريق الطبقة, ما يعني ان الجيش أصبح على الحدود الإدارية للرقة.

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.