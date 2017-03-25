سقط ضحايا , يوم السبت, بسقوط قذائف على حيي القصور في دمشق ومنطقة الست زينب بريفها والسحاري بدرعا.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الانباء (سانا) ان " 4 اشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة هاون اطلقها ارهابيون على حي القصور بدمشق".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ثلاث جرحى سقطوا جراء استهداف حي القصور بالعاصمة دمشق بقذيفة صاروخية.

كما شهدت منطقة السيدة زينب ريف دمشق سقوط قذائف, مما ادى الى سقوط ضحايا, بحسب المصادر.

وتشهد العاصمة دمشق, في الأيام الأخيرة, استهدافا بشكل يومي بقذائف الهاون والصاروخية, وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري والمعارك العنيفة التي يشهدها شرق العاصمة.

وسقطت, يوم الخميس, عدد من قذائف الهاون وطلقات رصاص على مناطق الروضة, ومحيط ساحة العباسيين, وشارع فارس الخوري, واتستراد العدوي, ومحيط حي القصور في دمشق, ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى.

من جهتها قالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن جرحى سقطوا بعد اندلاع حرائق بعدد من المنازل جراء وقوع قذائف صاروخية عدة على حي السحاري في مدينة درعا.

وجاء ذلك عقب أيام على سقوط قتيل و3 جرحى, ونشوب حرائق بعدد من المنازل جراء سقوط عشرات القذائف على المشفى الوطني وحيي السحاري والمطار بمدينة درعا.

وشهدت أحياء السحاري والمطار بدرعا استهدافاً متكرراً بالآونة الأخيرة عبر قذائف صاروخية، أودت بحياة عدد من الأشخاص وأصابت آخرين بجروح.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

سيريانيوز