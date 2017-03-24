قال المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم الجمعة, إن وفد المعارضة السورية الى جنيف وافق التطرق الى كافة سلال التفاوض والتي تشمل الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وأوضح دي ميستورا, في مؤتمر صحفي بجنيف, أنه "تمت مناقشة الانتقال السياسي في سوريا مع وفد المعارضة".

جاء ذلك عقب قول رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات "منصة الرياض" بجنيف، نصر الحريري، إن الوفد أجرى مناقشات مثمرة مع دي ميستورا حول الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. وأن المعارضة لا تزال ملتزمة بالانتقال السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

من جانب آخر قال دي ميستورا إنه "تم التركيز في المحادثات مع وفد النظام بشأن الوضع الأمني".

وكان رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري قال، في وقت سابق من اليوم، إنه تم التركيز على ملف مكافحة الإرهاب في جلسة محادثات مع المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، متهماً أطرافاً شاركت في مشاورات استانا بالمشاركة في الهجوم الأخير شرق دمشق وحماة.

وأشار دي ميستورا الى ان ه"ناك إجماع لدى كل الأطراف على ضرورة المضي قدما في مباحثات جنيف رغم التصعيد الميداني الأخير الذي تتعرض له البلاد".

ويشار الى أنه تم الاتفاق في نهاية الجولة السابقة من مفاوضات جنيف على جدول أعمال من عدة نقاط وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".

وأكد دي ميستورا على أن اجندة المفاوضات متفق عليها وتحظى بدعم مجلس الأمن.

من جانب آخر, دعا دي ميستورا كلا من روسيا وتركيا وإيران لعقد مباحثات في أستانا لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

ويشار الى ان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي, بضمانة تركيا وروسيا, الا ان الهدنة شهدت خروقات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المشاورات بشأن سوريا في استانا بتاريخ 3-4 أيار القادم، وسيسبقها اجتماع للخبراء في طهران بتاريخ 18-19 نيسان المقبل.