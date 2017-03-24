قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) بجنيف، نصر الحريري، إن الوفد أجرى مناقشات مثمرة مع دي ميستورا حول الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية, مشيرا الى ان الأراضي السورية لن تتحرر من الإرهاب طالما بقي الأسد في السلطة".







وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في مؤتمر صحفي إن "المعارضة لا تزال ملتزمة بالانتقال السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري", مشيرا الى أن "الأراضي السورية لن تتحرر من الإرهاب طالما بقي الأسد في السلطة".



وكان الجعفري قال في وقت سابق اليوم عقب لقائه دي ميستورا اننا ركزنا في جلسة المحادثات اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ، على موضوع مكافحة الإرهاب وأجرينا تقييما لمساري أستانا وجنيف بناء على طلب المبعوث الأممي, مضيفا انه تم طرح مجموعة من الأسئلة على المبعوث الأممي لاستيضاح الموقف من الأحداث التي تجري الآن في سوريا، وسنبدأ غداً مناقشة سلة مكافحة الإرهاب".