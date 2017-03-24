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بعد لقائه دي ميستورا.. نصر الحريري: اجرينا مناقشات مثمرة مع دي ميستورا حول الانتقال السياسي
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الاخبار المحلية
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قال
رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) بجنيف، نصر الحريري، إن الوفد أجرى
مناقشات مثمرة مع دي ميستورا حول الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية,
مشيرا الى ان الأراضي السورية لن تتحرر من الإرهاب طالما بقي الأسد في السلطة".
وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في مؤتمر صحفي إن "المعارضة لا تزال ملتزمة
بالانتقال السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري", مشيرا الى أن "الأراضي السورية لن
تتحرر من الإرهاب طالما بقي الأسد في السلطة".
وكان الجعفري قال في وقت سابق اليوم عقب لقائه دي ميستورا اننا ركزنا في جلسة
المحادثات اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ، على موضوع مكافحة
الإرهاب وأجرينا تقييما لمساري أستانا وجنيف بناء على طلب المبعوث الأممي, مضيفا
انه تم طرح مجموعة من الأسئلة على المبعوث الأممي لاستيضاح الموقف من الأحداث التي
تجري الآن في سوريا، وسنبدأ غداً مناقشة سلة مكافحة الإرهاب".
وتابع الحريري إن غاية "الجيش السوري الحر" هي حماية المدنيين، مشيرا في السياق
ذاته إلى أن الانتقال السياسي يأتي كتطبيق للقرارات الدولية, وانه سيناقش وفقا
لأبعاد متعددة".
يشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية
جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة
في المحادثات.
سيريانيوز
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2017-03-24 22:15:32
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