أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الجمعة, استعادة جميع النقاط وكتل الأبنية في منطقة المعامل شمال جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق, فيما لم يصدر اي بيان عن الفصائل المعارضة بشان هذا الامر.









ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن القيادة العامة للجيش قولها, في بيان, "إن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت اليوم جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في منطقة المعامل شمال جوبر".



وأضافت القيادة العامة للجيش إن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في معمل الغزل والمنطقة المحيطة به".



وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أن النظامي تمكن خلال الـ 48 ساعة الماضية من قتل المئات من المسلحين في المنطقة.



جاء ذلك عقب يوم من استهداف النظامي مواقع المجموعات المسلحة في جبهة المعامل شمال جوبر وسط استمرار الإشتباكات على محور جوبر كراش, بحسب مصادر مؤيدة.



وبدأت المعارضة المسلحة, منذ يوم الأحد الماضي, عملية عسكرية في محيط جوبر بدمشق, في اطار المرحلة الثانية من معركة شرق دمشق, تخللها عمليات قصف مكثف ومعارك عنيفة مع الجيش النظامي, وسط توارد انباء عن سيطرة الفصائل على عدة نقاط.



سيريانيوز