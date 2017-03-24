قال رئيس وفد منصة القاهرة للمعارضة السورية إلى جنيف جمال سليمان، يوم الجمعة، إن على المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا واجبا أخلاقيا بتقديم جرد حساب أمام العالم إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مقللا من احتمال حدوث اختراق في الجلسة الجديدة من المباحثات.

وأوضح سليمان في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن "دي ميستورا دبلوماسي مكلف بإدارة ملف ومهمته الوساطة، وبالتالي تسلط عليه نيران الجميع، لكنه يقاوم الضغوط ولا يستطيع أن يقول ما يفكر به، ولذلك مهمته صعبة جدا".

وقلل سليمان من احتمالات حدوث اختراق في الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف والتي طالب بأن يتصدر الحكم الانتقالي جدول أعمالها، وقال إن "توقعاتنا بحصول خروقات في هذه الجولة من مفاوضات جنيف متواضع".

وكانت جولة خامسة من مفاوضات السلام السورية انطلقت في وقت سابق يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين نائب المبعوث الاممي الى سوريا رمزي عز الدين رمزي وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.

يشار إلى أن جولة سابقة من جنيف، انتهت في الرابع من آذار الحالي، بالاتفاق على جدول أعمال من عدة نقاط هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.