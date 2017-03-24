أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" يوم الجمعة، عن وصولها إلى سد الطبقة الاستراتيجي في ريف الرقة الغربي.

ونقتل وكالات انباء، عن الناطقة باسم حملة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد، أن "قوات سوريا الديمقراطية" وصلت إلى سد الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من قوات التحالف الدولي بدأت اقتحام مدينة الرقة، في إطار عملية "غضب الفرات".

وكان التحالف الدولي نفذ ليل الثلاثاء، إنزالا جويا لمقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" على بعد نحو 15 كيلومترا من السد في مدينة الطبقة، وأقامت القوات قاعدة هناك للتقدم منها نحو منطقة الطبقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، عن قرب انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة من أيدي تنظيم "داعش".

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".