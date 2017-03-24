أفاد رئيس وفد النظام إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري, يوم الجمعة, بأن سلطات بلاده منعت المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، من زيارة دمشق لأنه خرج عن نطاق ولايته.

ونقلت وكالات أنباء عن الجعفري قوله, ردا على سؤال حول سبب عدم موافقة الحكومة السورية على طلب دي ميستورا زيارة دمشق وإجراء محادثات هناك, عقب لقاء أجراه مع المبعوث الأممي في جنيف, "نتعاون مع المبعوث الخاص منذ بدء مسار جنيف، وعندما يخرج السيد المبعوث الأممي الخاص، لسبب من الأسباب، من ولايته نلفت عنايته إلى أنه ارتكب خطأ.. نحن حريصون على نجاح السيد المبعوث الخاص في مهمته بموجب الولاية الممنوحة له، لكن عندما يخرج عن دوره كوسيط نقوم بلفت عنايته إلى ذلك بشكل لبق ودبلوماسي".

وأشار الجعفري إلى أن دي ميستورا "يبرر أحيانا بعض الأخطاء بأنه يخضع لضغوط هائلة من بعض العواصم.. وعندما تصحح السلطات السورية لدي ميستورا مواقفه فإنها تساعده في تحمل هذه الضغوط التي تمارس عليه في بعض العواصم".

وكان النظام السوري رفض, مؤخرا, استقبال دي ميستورا, الذي كان يخطط لزيارة دمشق, قبيل انعقاد جولة مفاوضات مرتقبة في جنيف بشأن سوريا , واعتبره شخصا "غير مرحب به".

وكان الجعفري أجرى، في وقت سابق من اليوم، محادثات مع دي ميستورا، حيث تم التركيز على ملف مكافحة الإرهاب, واتهام النظام لأطراف شاركت في مشاورات استانا بالمشاركة في الهجوم الأخير شرق دمشق وحماة.

ويشار إلى جولة خامسة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا انطلقت, يوم الخميس, بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.