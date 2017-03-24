أطلقت فصائل معارضة سورية مسلحة، يوم الجمعة، معركة جديدة في ريف حماة الغربي والشمالي باسم "صدى الشام".

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان كل من "أحرار الشام" و "فيلق الشام" و"جيش النصر" و "جيش النخبة" و "أجناد الشام" ، أعلنت عن اطلاق معركة "صدى الشام" في ريف حماه الغربي، دون أن يتم تحديد الوجهة بشكل دقيق.

وتابعت المصادر إنه بدأت الفصائل بالفعل عمليات التمهيد باتجاه المناطق المستهدفة، واستهلت معركتها بهجوم واسع على بلدة كرناز ومحيطها.

وكانت فصائل معارضة من بينها "هيئة تحرير الشام" أطلقت قبل أيام معركة "وقل اعملوا" في ريف حماة الشمالي، وحققت تقدماً خلالها، متمكنة من السيطرة على بعض النقاط.

وتتزامن معارك ريف حماه, مع هجمات تشنها فصائل المعارضة المسلحة على شرق دمشق , في ظل قصف مكثف و معارك عنيفة مع الجيش النظامي.

ويأتي التصعيد العسكري من قبل فصائل المعارضة رغم دخول اتفاق وقف اطلاق نار شامل حيز التنفيذ منذ 30 كانون الأول الماضي، بوساطة تركية روسية، وسط تبادل اتهامات بين اطراف الصراع بارتكاب انتهاكات.

سيريانيوز