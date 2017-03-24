أفادت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، إن "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من قوات التحالف الدولي بدأت اقتحام مدينة الرقة، في إطار عملية "غضب الفرات".

وأفادت التقارير إن القوات بالاشتراك مع قوات أمريكية بدأت اقتحام مدينة الرقة من الجبهة الشرقية، مشيرة الى أن العملية العسكرية اقتصرت حتى اللحظة على الجبهة الشرقية لمدينة الرقة.

ولفتت التقارير إلى حالات نزوح واسعة للمدنيين من مدينتي الطبقة والرقة مع تكثيف غارات التحالف الدولي على المنطقة دعما لتقدم "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت التقارير أن قوات أمريكية بدأت بقصف مدينة الرقة بصواريخ متطورة، من سبع نقاط عسكرية، وذلك بغية التمهيد للقوات البرية لدخول مدينة الرقة السورية، حيث تم استخدام قوات أمريكية خاصة لأول مرة في العملية، ونشر صواريخ متطورة قرب المدينة، في ظل مواصلة التغطية الجوية من الطائرات لقصف أهداف تنظيم "داعش" داخل الرقة.

وكان التحالف الدولي نفذ ليل الثلاثاء، إنزالا جويا لمقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" على بعد نحو 15 كيلومترا من السد في مدينة الطبقة، وأقامت القوات قاعدة هناك للتقدم منها نحو منطقة الطبقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، عن قرب انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة من أيدي تنظيم "داعش".

وكان متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو رجح يوم الخميس، بدء اقتحام مدينة الرقة يوم الجمعة.

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".

سيريانيوز