كشف مصدر دبلوماسي يوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، سيصلان إلى جنيف، الاثنين المقبل، بهدف دعم المفاوضات السورية.

وأوضح المصدر حسب وكالة ( تاس) الروسية، أن الهدف من وصول الدبلوماسيين هو "دعم العملية التفاوضية السورية في إطار جولتها الخامسة" بجنيف.

وكان غاتيلوف وفيرشينين أجريا سلسلة من المشاورات مع الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف السابقة والتي جرت أواخر شباط ومطلع آذار.

وكانت جولة خامسة من مفاوضات السلام السورية انطلقت يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين نائب المبعوث الاممي الى سوريا رمزي عز الدين رمزي وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.

يشار إلى أن جولة سابقة من جنيف، انتهت في الرابع من آذار الحالي، بالاتفاق على جدول أعمال من عدة نقاط هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.