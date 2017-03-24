أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر عسكري في الجيش النظامي، انه يتم حاليا حشد القوات النظامية تحضيرا لهجوم مضاد في ريف حماه الشمالي, وذلك بعد يومين على اطلاق فصائل معارضة هجوما سيطرت فيه على العديد من القرى والمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام.

وقال المصدر العسكري للوكالة إن الجيش النظامي يحشد قواته تحضيرا لهجوم مضاد, لافتا الى انه "تم استيعاب الهجوم والآن يتم تعزيز خطوط الدفاع التي تم إقامتها على اتجاهات الخرق."

ومن جهتها، نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن الجيش النظامي قام بتعزيز خطوط الصد التي أقامها على اتجاهات الخرق ويخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المتسللة إلى بعض البلدات والنقاط العسكرية في الريف الشمالي.

وكانت فصائل معارضة حققت يوم الخميس, تقدما في ريف حماه الشمالي, حيث تمكنت من السيطرة على مساحات جديدة, كما انتزعت اجزاء واسعة من اتستراد محردة- السقيلبية.

وتأتي معركة ريف حماه الشمالي, وسط هجمات تشنها فصائل المعارضة المسلحة على شرق دمشق , في ظل قصف مكثف و معارك عنيفة مع الجيش النظامي.

سيريانيوز