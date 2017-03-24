قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إن المعركة لتحرير مدينة الرقة من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي ستبدأ "خلال أيام".

وأوضح لودريان في مقابلة مع قناة "CNEWS" "اليوم يمكننا أن نقول إن الرقة باتت مطوقة وإن معركة تحريرها ستبدأ خلال أيام", مضيفا "تقول فرنسا دائما إن الرقة هدف ذو أولوية..ستكون هذه المعركة صعبة للغاية، لكنها ستكسب أهمية كبرى".

وتاتي تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بعد يوم على تصريحات للمتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية، إنه من المرجح أن تشن القوات مدعومة من واشنطن هجوماً يوم الجمعة على 3 أهداف استراتيجية يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) غرب مدينة الرقة.

ويعتمد التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" يعتمد على قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها القوة الرئيسة لتحرير الرقة من أيدي التنظيم.

وكان البنتاغون قال منذ يومين أن طائرات أمريكية استخدمت لإنزال عناصر من التحالف العربي السوري (الذي يدخل في قوام سوريا الديمقراطية) في إطار هجوم واسع النطاق للسيطرة على سد الطبقة في ريف الرقة.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية" على مناطق في شمال سوريا، تشمل بالكامل تقريبا مدينتي الحسكة والقامشلي حيث يوجد مطار لا يزال تحت سيطرة الجيش النظامي .

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".

سيريانيوز