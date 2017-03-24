البرازيل تسحق الاوروغواي برباعية وتخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2018 اخبار الرياضة شارك

حسمت البرازيل قمة الجولة الثالثة عشرة مع مضيفتها أوروغواي بالفوز 4-1 الجمعة ضمن تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018.

سجل للبرازيل باولينيو هاتريك (19 و52 و90+2) ونيمار (75) فيما سجل ادينسون كافاني هدف أوروغواي من ركلة جزاء (9).



رفعت البرازيل رصيدها في صدارة التصفيات إلى 30 نقطة وبقيت أوروغواي بـ23 نقطة ثانية. يذكر أن لقاء الذهاب انتهى 2-2 وكان شهد أول عودة دولية للويس سواريز بعد إيقاف طويل الأمد وللمفارقة غاب اليوم للإيقاف!



بهذا الانتصار تقدمت البرازيل بسبع نقاط على أبرز منافسيها على الصدارة أي منتخب أوروغواي وعشر نقاط كاملة عن صاحب المركز الخامس الإكوادور (20 نقطة).



رغم أن بداية المباراة كانت بغاية السوء للبرازيليين حين نال ادينسون كافاني ركلة جزاء بمكر جراء خطأ فادح ارتكبه مارسيلو حين أراد إرجاع الكرة بصدره لحارس المرمى أليسون الذي وجد نفسه مرغما على إعاقة نجم باريس سان جيرمان دون أن يعيقه عن ترجمة الفرصة إلى هدف (9).



لم تهنأ أوروغواي بالتقدم إذ سرعان ما عدل باولينيو الأرقام بتسديدة قوية من خارج المنطقة دون أي رقابة تذكر إذ أن صاحب تمريرة الحسم في التعديل نيمار استحوذ على اهتمام معظم لاعبي أوروغواي ليستفيد نجم غوانغزهو ايفرغراندي الصيني (19).



ومع مستهل الشوط الثاني تابع باولينيو تسديدة فيرمينيو المميزة إثر فاصل مهاري مانحاً بلاده التقدم (52) ومسجلاً اول ثنائية له مع منتخب البرازيل.



ومع تقدم لاعبي أوروغواي بحثا عن التعديل وجد نيمار المساحة فتلاعب بمدافعين وانفرد مرسلا كرة ساقطة فوق الحارس مارتين سيلفا مسجلاً أجمل هدف (75).



وفي اللحظات الاخيرة من اللقاء ظهر باولينيو مجدداً مسجلاً بصدره من عرضية داني ألفيس ومحققاً ثلاثية تاريخية.



وفي الجولة الرابعة عشرة تستضيف البرازيل منتخب باراغواي المشاكس فيما تحل أوروغواي ضيفة على البيرو في ليما. سيريانيوز 2017-03-24 10:57:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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