اقتربت الأرجنتين من التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا عام 2018 بعد فوزها على منافس أساسي المنتخب التشيلي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة عشرة لتصفيات أميركا الجنوبية.

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 22 نقطة لتصبح ثالثة في الترتيب العام فيما بقي رصيد تشيلي 20 نقطة في المركز السادس واستفادت الأرجنتين من سقوط الإكوادور أمام باراغواي.



سجل هدف المباراة الوحيد ليو ميسي في الدقيقة 16 من ركلة جزاء حصل عيها آنخل دي ماريا في المباراة التي جرت الجمعة في بوينس آيرس على استاد مونومنتال ذي الأرضية السيئة أمام نحو 60 ألف مشاهد.



ونجح ليونيل ميسي بترجمة ركلة الجزاء التي تحصل عليها دي ماريا إثر عرقلة من خوسيه فوينزاليدا بمهارة فائقة خادعا زميله السابق كلاوديو برافو الذي لم تنفع تحركاته لتشتيت ميسي فغدره الأخير بتسديدة معاكسة.



وأهدر نيكولاس أوتامندي فرصة غريبة جدا لتعزيز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول إلا أنه شتت عن بعد بضعة أمتار من المرمى عوضا أن يسدد والشباك مشرعة أمامه.



وكادت تشيلي التي غاب عنها ارتورو فيدال للإيقاف أن تعدل الأرقام من تسديدة ألكسيس سانشيز الهائلة (65)من ركلة حرة مباشرة إلا أن العارضة نابت عن الحارس سيرخيو روميرو.



وخاضت الأرجنتين اللقاء تحت الضغط في ظل تذبذب نتائجها وأداءاتها في التصفيات إلا أن فوزها على غريم لاتيني وعملاق في القارة الجنوبية سيعطيها الثقة والدعم الكبيرين.



وتتجه الأرجنتين إلى جبال لاباز في الجولة القادمة الرابعة عشرة لمواجهة بوليفيا التي خسرت في هذه المرحلة أمام كولومبيا 0-1 فيما تستضيف تشيلي المنتخب الفنزويلي صاحب التعادل في هذه الجولة 2-2 مع البيرو.



يذكر أن الأرجنتين خسرت نهائي كوبا أميركا مرتين متتاليتين عامي 2015 و2016 امام تشيلي بالذات بركلات الترجيح.



بذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى في التصفيات تتأهل مباشرة إلى مونديال روسيا.