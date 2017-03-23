أكد رئيس وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة نصر الحريري في مفاوضات جنيف، يوم الخميس، تمسك الهيئة ببحث مسألة الانتقال السياسي استناداً للقرار الأممي 2254.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "التركيز الآن يجب أن يكون على الانتقال السياسي وكل ما يتعلق به، أي الانتقال السياسي ثم الدستور الجديد وإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "القرار الأممي 2254 واضح في إلزامه الأطراف ببيان جنيف" .

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وأضاف الحريري، أن "الهيئة تحاول التقدم عمليا ودفع العملية السياسية إلى الأمام، مؤكدا أن القرار 2254 يتحدث عن كامل الفترة الانتقالية وكل المواضيع التي نريد التحدث عنها" .

وبين الحريري إن "اجتماع الهيئة، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي رمزي، شهد حديثا كثيرا عن الانتقال السياسي"، مؤكدا أن "هذا الأمر أُدرج على جدول الأعمال لتتم مناقشته بالتفصيل مع دي ميستورا، الجمعة".

وكانت جولة خامسة من مفاوضات السلام السورية انطلقت في وقت سابق يوم الخميس بلقاءات تحضيرية جرت بين نائب المبعوث الاممي الى سوريا رمزي عز الدين رمزي وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.

يشار إلى أن جولة سابقة من جنيف، انتهت في الرابع من آذار الحالي، بالاتفاق على جدول أعمال من عدة نقاط هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.