مصرع 5 أطفال في قصف على حي الحمدانية في حلب الاخبار المحلية شارك

قي 5 اطفال مصرعهم واصيب آخرون يوم الخميس، جراء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة الحمدانية في حلب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "5 أطفال قتلوا وأصيب 4 آخرون جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الارهابية على مدرسة "عبد القادر بعث" في حي مشروع الـ 3000 بحي الحمدانية"، بالإضافة لوقوع أضرارا مادية بالمكان. وشهدت عدة أحياء بحلب خاضعة لسيطرة النظام، مؤخرا بسقوط قذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.



2017-03-23 21:26:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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