قالت مصادر أمنية أمريكية, يوم الخميس, إن 4أشخاص قتلوا في سلسلة اشتباكات مسلحة وقعت في ثلاث مناطق بولاية ويسكونسن شمالي البلاد شملت اطلاق النار في بنك ومكتب للمحاماة.

ونقلت وكالات أنباء عن مدير أمن منطقة روتشيلد بالولاية والي سباركس قوله, في تصريحات صحفية, إن "حوادث إطلاق النار بدأت في صورة شجار عادي في أحد بنوك المدينة، وتواصل في مكتب إحدى شركات المحاماة، ثم انتقل إلى مجمع سكني".

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وأضاف سباركس أن الاشتباكات "أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وثلاثة أشخاص آخرين, الا ان الشرطة تمكنت من القاء القبض على المهاجم".

من جانبه قال الضابط بشرطة واساو في ويسكونسن الكابتن تود بايتن, في مؤتمر صحفي, إنه "في نحو الساعة 12:30 ظهرا تم الإبلاغ عن سماع أعيرة نارية في بنك ماراثون سيفينجز في بلدة روتشيلد القريبة".

من جانبها , ذكرت صحيفة "ميلووكي" الامريكية أن "الشرطة عثرت على قتيلين داخل البنك بينما فر المشتبه به,وبعدها تم الإبلاغ عن إطلاق نار في شركة محاماة في شوفيلد في ويسكونسن نحو الساعة 1:10 ظهرا,وبعد عشرين دقيقة تقريبا تلقت الشرطة مكالمة من مبنى سكني في ويستون".

وأغلقت المدارس والمستشفيات الموجودة في المنطقة أبوابها, بعد سماع دوي الأعيرة النارية, خشية أن يكون عملا إرهابيا, لكنها فتحت أبوابها لاحقا.

من جانبها، فتحت وزارة العدل في الولاية تحقيقا فيدراليا حول الواقعة.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت عن تعزيز إجراءاتها الأمنية بمحيط برج التجارة العالمى عقب هجوم لندن الذى استهدف مجلس العموم البريطانى مساء يوم الأربعاء.

وتعرضت الولايات المتحدة الامريكية لهجمات إرهابية عدة كان آخرها مقتل 5 أشخاص وجرح 8 آخرين في إطلاق نار وقع بولاية فلوريدا الأمريكية, كانون الثاني الماضي.

وكان العام الماضي شهد حادث اطلاق النار , هو الأكثر دموية في التاريخ الامريكي المعاصر, حيث قتل رجل متأثر بأفكار تنظيم "داعش" 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا