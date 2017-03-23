انطلقت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف بسويسرا, اليوم الخميس, بلقاءات تحضيرية جرت بين رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وكافة الوفود المشاركة في المحادثات.

ونقلت وكالات انباء عن رمزي عز الدين, في تصريحات للصحفيين, إن "الأمم المتحدة بدأت لقاءات تمهيدية اليوم مع المشاركين في المفاوضات، على أن تبدأ يوم 24 آذار بعد عودة دي مستورا المحادثات الرسمية".

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واضاف نائب المبعوث الأممي انه "اجتمع مع وفد الحكومة السورية واجرى مناقشات تمهيدية ، على ان يتم عقد لقاء، لاحقا، مع المجموعات الأخرى لتحضير الأسس لمحادثات الغد".

من جهته, أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وصول كافة الوفود المشاركة في الجولة الخامسة للمحادثات السورية في جنيف.

واستبق المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الجولة الجديدة من محادثات جنيف, بإجراء مشاورات دولية مكثفة لدعم التسوية السورية شملت الرياض وموسكو وأنقرة، ما اضطره للتغيّب عن اليوم الأول من مفاوضات "جنيف 5.

ومن المنتظر ان يقوم دي ميستورا بزيارة قصيرة إلى عمان أثناء مفاوضات جنيف ليبلغ الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في الأردن بنتائج المفاوضات, وفي النصف الأول من الشهر المقبل، يقدم المبعوث الأممي تقريرا حول نتائجها لمجلس الأمن الدولي.

وتأتي المفاوضات وسط تصاعد حدة القتال وعمليات القصف لاسيما في شرق دمشق وريف حماه , الا ان القيادي في "جيش الإسلام" محمد علوش اعلن ان هجمات المعارضة على دمشق لا يعني انتهاء الحل السياسي التفاوضي.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر, يوم الأربعاء, أن زيادة "نشاط المسلحين" في سوريا يهدف "إفشال" هذه المحادثات.

يشار الى ان الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين, برعاية اممية, عقدت في جنيف على مدى 9 أيام، وانتهت في الرابع من الشهر الحالي بالاتفاق على جدول أعمال من عدة نقاط وهي "الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب".